Singapur dolarından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile SGD → NZD çevirin

1.000 sgd
1.217 nzd

1.00000 SGD = 1.21700 NZD

20:42 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533270.79374583.017.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005938810.00009807420.00005077110.005309650.0004601310.000305876
1 EUR1.0770516838.411.651410.85490589.40597.747875.15045
1 AUD0.652210196.40.60554310.51768154.13914.691673.11882

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Yeni Zelanda Doları
1 SGD1.21700 NZD
5 SGD6.08500 NZD
10 SGD12.17000 NZD
20 SGD24.34000 NZD
50 SGD60.85000 NZD
100 SGD121.70000 NZD
250 SGD304.25000 NZD
500 SGD608.50000 NZD
1000 SGD1217.00000 NZD
2000 SGD2434.00000 NZD
5000 SGD6085.00000 NZD
10000 SGD12170.00000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Singapur Doları
1 NZD0.82169 SGD
5 NZD4.10845 SGD
10 NZD8.21691 SGD
20 NZD16.43382 SGD
50 NZD41.08455 SGD
100 NZD82.16910 SGD
250 NZD205.42275 SGD
500 NZD410.84550 SGD
1000 NZD821.69100 SGD
2000 NZD1643.38200 SGD
5000 NZD4108.45500 SGD
10000 NZD8216.91000 SGD