Brezilya realinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile BRL → NZD çevirin

1.000 brl
329,09 nzd

1,000 BRL = 0,3291 NZD

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Brezilya realinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak BRL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut BRL → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Brezilya reali için en iyi döviz çiftleri

BRL → USD

BRL → EUR

BRL → GBP

BRL → INR

BRL → JPY

BRL → RUB

BRL → AUD

BRL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Brezilya Reali / Yeni Zelanda Doları
1 BRL0,32909 NZD
5 BRL1,64546 NZD
10 BRL3,29091 NZD
20 BRL6,58182 NZD
50 BRL16,45455 NZD
100 BRL32,90910 NZD
250 BRL82,27275 NZD
500 BRL164,54550 NZD
1000 BRL329,09100 NZD
2000 BRL658,18200 NZD
5000 BRL1.645,45500 NZD
10000 BRL3.290,91000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Brezilya Reali
1 NZD3,03868 BRL
5 NZD15,19340 BRL
10 NZD30,38680 BRL
20 NZD60,77360 BRL
50 NZD151,93400 BRL
100 NZD303,86800 BRL
250 NZD759,67000 BRL
500 NZD1.519,34000 BRL
1000 NZD3.038,68000 BRL
2000 NZD6.077,36000 BRL
5000 NZD15.193,40000 BRL
10000 NZD30.386,80000 BRL