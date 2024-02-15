Yeni İsrail şekelinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile ILS → NZD çevirin

1.000 ils
450,08 nzd

1.00000 ILS = 0.45008 NZD

06:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8536651.0730589.07451.453181.652750.9493418.3341
1 GBP1.1714211.25705104.3481.702361.936161.1120821.478
1 USD0.93190.795513183.01061.354251.540240.8846517.086
1 INR0.01122660.009583270.012046610.01631420.01855470.01065710.205829

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yeni İsrail şekelinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ILS ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ILS → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yeni İsrail şekeli için en iyi döviz çiftleri

ILS → USD

ILS → EUR

ILS → GBP

ILS → INR

ILS → JPY

ILS → RUB

ILS → AUD

ILS → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Yeni İsrail Şekeli / Yeni Zelanda Doları
1 ILS0.45008 NZD
5 ILS2.25038 NZD
10 ILS4.50076 NZD
20 ILS9.00152 NZD
50 ILS22.50380 NZD
100 ILS45.00760 NZD
250 ILS112.51900 NZD
500 ILS225.03800 NZD
1000 ILS450.07600 NZD
2000 ILS900.15200 NZD
5000 ILS2250.38000 NZD
10000 ILS4500.76000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Yeni İsrail Şekeli
1 NZD2.22185 ILS
5 NZD11.10925 ILS
10 NZD22.21850 ILS
20 NZD44.43700 ILS
50 NZD111.09250 ILS
100 NZD222.18500 ILS
250 NZD555.46250 ILS
500 NZD1110.92500 ILS
1000 NZD2221.85000 ILS
2000 NZD4443.70000 ILS
5000 NZD11109.25000 ILS
10000 NZD22218.50000 ILS