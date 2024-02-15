Japon yeninden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile JPY → NZD çevirin

10.000 jpy
109,44 nzd

1.00000 JPY = 0.01094 NZD

08:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDGBPEURAUDCADCHFCNYSGD
1 USD10.7970990.93181.539411.354250.884257.19361.34735
1 GBP1.2545511.169021.931271.698971.109389.024731.69032
1 EUR1.07320.8554211.652091.453380.9489857.720171.44598
1 AUD0.64960.5177950.60529310.8797210.5744094.672960.875239

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Japon yeninden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JPY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JPY → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Japon yeni için en iyi döviz çiftleri

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JPY → CHF

JPY → CNY

JPY → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Japon Yeni / Yeni Zelanda Doları
100 JPY1.09441 NZD
1000 JPY10.94410 NZD
1500 JPY16.41615 NZD
2000 JPY21.88820 NZD
3000 JPY32.83230 NZD
5000 JPY54.72050 NZD
5400 JPY59.09814 NZD
10000 JPY109.44100 NZD
15000 JPY164.16150 NZD
20000 JPY218.88200 NZD
25000 JPY273.60250 NZD
30000 JPY328.32300 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Japon Yeni
1 NZD91.37360 JPY
5 NZD456.86800 JPY
10 NZD913.73600 JPY
20 NZD1827.47200 JPY
50 NZD4568.68000 JPY
100 NZD9137.36000 JPY
250 NZD22843.40000 JPY
500 NZD45686.80000 JPY
1000 NZD91373.60000 JPY
2000 NZD182747.20000 JPY
5000 NZD456868.00000 JPY
10000 NZD913736.00000 JPY