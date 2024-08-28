ليرة تركية إلى ين ياباني

تحويل TRY إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1,000 try
4,185 jpy

TL1.000 TRY = ¥4.185 JPY

Mid-market exchange rate at 01:41
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TRY إلى JPY مخطط التحويل

منذ دقيقة واحدة، 0
سعر الصرف الفعلي

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JPY

أعلى العملات

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.8950.754279.183.9391.3453.67348.699
1 EUR1.11810.843311.97893.8271.5034.10654.435
1 GBP1.3261.1861369.989111.2741.7824.86964.557
1 PKR0.0040.0030.00310.3010.0050.0130.174

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليرة تركية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ليرة تركية / ين ياباني
1 TRY٤٫١٨٤٧٣ JPY
5 TRY٢٠٫٩٢٣٦٥ JPY
10 TRY٤١٫٨٤٧٣٠ JPY
20 TRY٨٣٫٦٩٤٦٠ JPY
50 TRY٢٠٩٫٢٣٦٥٠ JPY
100 TRY٤١٨٫٤٧٣٠٠ JPY
250 TRY١٬٠٤٦٫١٨٢٥٠ JPY
500 TRY٢٬٠٩٢٫٣٦٥٠٠ JPY
1000 TRY٤٬١٨٤٫٧٣٠٠٠ JPY
2000 TRY٨٬٣٦٩٫٤٦٠٠٠ JPY
5000 TRY٢٠٬٩٢٣٫٦٥٠٠٠ JPY
10000 TRY٤١٬٨٤٧٫٣٠٠٠٠ JPY
معدلات التحويل ين ياباني / ليرة تركية
100 JPY٢٣٫٨٩٦٤٠ TRY
1000 JPY٢٣٨٫٩٦٤٠٠ TRY
1500 JPY٣٥٨٫٤٤٦٠٠ TRY
2000 JPY٤٧٧٫٩٢٨٠٠ TRY
3000 JPY٧١٦٫٨٩٢٠٠ TRY
5000 JPY١٬١٩٤٫٨٢٠٠٠ TRY
5400 JPY١٬٢٩٠٫٤٠٥٦٠ TRY
10000 JPY٢٬٣٨٩٫٦٤٠٠٠ TRY
15000 JPY٣٬٥٨٤٫٤٦٠٠٠ TRY
20000 JPY٤٬٧٧٩٫٢٨٠٠٠ TRY
25000 JPY٥٬٩٧٤٫١٠٠٠٠ TRY
30000 JPY٧٬١٦٨٫٩٢٠٠٠ TRY