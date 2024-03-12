20 ليرة تركية إلى ين ياباني
تحويل TRY إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي
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مقارنة أسعار إرسال الأموال إلى الخارج
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حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ليرة تركية إلى ين ياباني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار TRY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل TRY الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for ليرة تركية
Change Converter source currency
- Chinese Yuan RMB
- Hungarian Forint
- Israeli New Sheqel
- Romanian Leu
- الجمهورية التشيكية كورونا
- الروبية الإندونيسية
- الروبية الهندية
- الريال البرازيلي
- الزلوتي البولندي
- الفرنك السويسري
- الكرونا السويدية
- اليورو
- جنيه استرليني
- دولار أسترالي
- دولار أمريكي
- دولار سنغافورة
- دولار كندي
- دولار نيوزيلندي
- دولار هونغ كونغ
- رينغيت ماليزي
- كرونة دانمركية
- كروني نرويجي
- لياف بلغاري
- ليرة تركية
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
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|معدلات التحويل ين ياباني / ليرة تركية
|100 JPY
|٢١٫٦٨٣٥٠ TRY
|1000 JPY
|٢١٦٫٨٣٥٠٠ TRY
|1500 JPY
|٣٢٥٫٢٥٢٥٠ TRY
|2000 JPY
|٤٣٣٫٦٧٠٠٠ TRY
|3000 JPY
|٦٥٠٫٥٠٥٠٠ TRY
|5000 JPY
|١٬٠٨٤٫١٧٥٠٠ TRY
|5400 JPY
|١٬١٧٠٫٩٠٩٠٠ TRY
|10000 JPY
|٢٬١٦٨٫٣٥٠٠٠ TRY
|15000 JPY
|٣٬٢٥٢٫٥٢٥٠٠ TRY
|20000 JPY
|٤٬٣٣٦٫٧٠٠٠٠ TRY
|25000 JPY
|٥٬٤٢٠٫٨٧٥٠٠ TRY
|30000 JPY
|٦٬٥٠٥٫٠٥٠٠٠ TRY