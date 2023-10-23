100 ين ياباني إلى ليرة تركية

تحويل JPY إلى TRY بسعر الصرف الحقيقي

100 jpy
18.72 try

1.00000 JPY = 0.18718 TRY

متوسط سعر صرف السوق عند 01:08
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JPY إلى TRY مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 TRY → 0 JPY
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87061.0585588.0291.45171.677580.946319.3019
1GBP1.1486311.21585101.111.667421.926861.0869522.1702
1USD0.944650.82247183.161.37141.584790.893918.2343
1INR0.01135990.009890210.01202510.01649110.01905710.01074920.219268

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ين ياباني إلى ليرة تركية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JPY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TRY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JPY الحالي إلى TRY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل ين ياباني / ليرة تركية
100 JPY18.71760 TRY
1000 JPY187.17600 TRY
1500 JPY280.76400 TRY
2000 JPY374.35200 TRY
3000 JPY561.52800 TRY
5000 JPY935.88000 TRY
5400 JPY1010.75040 TRY
10000 JPY1871.76000 TRY
15000 JPY2807.64000 TRY
20000 JPY3743.52000 TRY
25000 JPY4679.40000 TRY
30000 JPY5615.28000 TRY
معدلات التحويل ليرة تركية / ين ياباني
1 TRY5.34257 JPY
5 TRY26.71285 JPY
10 TRY53.42570 JPY
20 TRY106.85140 JPY
50 TRY267.12850 JPY
100 TRY534.25700 JPY
250 TRY1335.64250 JPY
500 TRY2671.28500 JPY
1000 TRY5342.57000 JPY
2000 TRY10685.14000 JPY
5000 TRY26712.85000 JPY
10000 TRY53425.70000 JPY