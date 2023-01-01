روبية إندونيسية إلى ين ياباني
تحويل IDR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى ين ياباني
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
Top currency pairings for Indonesian rupiah
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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل ين ياباني / الروبية الإندونيسية
|100 JPY
|10424.80000 IDR
|1000 JPY
|104248.00000 IDR
|1500 JPY
|156372.00000 IDR
|2000 JPY
|208496.00000 IDR
|3000 JPY
|312744.00000 IDR
|5000 JPY
|521240.00000 IDR
|5400 JPY
|562939.20000 IDR
|10000 JPY
|1042480.00000 IDR
|15000 JPY
|1563720.00000 IDR
|20000 JPY
|2084960.00000 IDR
|25000 JPY
|2606200.00000 IDR
|30000 JPY
|3127440.00000 IDR