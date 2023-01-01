روبية إندونيسية إلى ين ياباني

تحويل IDR إلى JPY بسعر الصرف الحقيقي

1000000 idr
9593 jpy

1.00000 IDR = 0.00959 JPY

متوسط سعر صرف السوق عند 14:43 UTC
تتبع سعر الصرفإرسال المال
Spend abroad without hidden fees

IDR إلى JPY مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 JPY
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.066988.66631.439031.660420.963418.3098
1GBP1.1524111.2294102.1711.658211.913311.1102321.0986
1USD0.93730.813405183.10651.34881.55630.90317.1617
1INR0.01127820.00978750.012032810.01622980.01872660.01086560.206502

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى ين ياباني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و JPY في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى JPY وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Indonesian rupiah

IDR إلى USD

IDR إلى INR

IDR إلى EUR

IDR إلى SGD

IDR إلى AUD

IDR إلى CAD

IDR إلى GBP

IDR إلى HKD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / ين ياباني
1 IDR0.00959 JPY
5 IDR0.04796 JPY
10 IDR0.09593 JPY
20 IDR0.19185 JPY
50 IDR0.47963 JPY
100 IDR0.95925 JPY
250 IDR2.39813 JPY
500 IDR4.79626 JPY
1000 IDR9.59252 JPY
2000 IDR19.18504 JPY
5000 IDR47.96260 JPY
10000 IDR95.92520 JPY
معدلات التحويل ين ياباني / الروبية الإندونيسية
100 JPY10424.80000 IDR
1000 JPY104248.00000 IDR
1500 JPY156372.00000 IDR
2000 JPY208496.00000 IDR
3000 JPY312744.00000 IDR
5000 JPY521240.00000 IDR
5400 JPY562939.20000 IDR
10000 JPY1042480.00000 IDR
15000 JPY1563720.00000 IDR
20000 JPY2084960.00000 IDR
25000 JPY2606200.00000 IDR
30000 JPY3127440.00000 IDR