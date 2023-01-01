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1EUR10.86451.053487.70261.439841.665980.954618.8738
1GBP1.1567411.21855101.4521.665581.927171.1042221.8328
1USD0.94930.820647183.25671.366851.581530.906217.917
1INR0.01140220.009856830.01201110.01641730.01899580.01088440.215202

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如何將印尼盾兌換成to Japanese yen

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    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

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    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇IDR你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇JPY你要兌換成哪一種目標貨幣。

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印尼盾日元兌換率
1 IDR0.00954 JPY
5 IDR0.04768 JPY
10 IDR0.09536 JPY
20 IDR0.19073 JPY
50 IDR0.47682 JPY
100 IDR0.95364 JPY
250 IDR2.38411 JPY
500 IDR4.76822 JPY
1000 IDR9.53643 JPY
2000 IDR19.07286 JPY
5000 IDR47.68215 JPY
10000 IDR95.36430 JPY
日元印尼盾兌換率
100 JPY10486.10000 IDR
1000 JPY104861.00000 IDR
1500 JPY157291.50000 IDR
2000 JPY209722.00000 IDR
3000 JPY314583.00000 IDR
5000 JPY524305.00000 IDR
5400 JPY566249.40000 IDR
10000 JPY1048610.00000 IDR
15000 JPY1572915.00000 IDR
20000 JPY2097220.00000 IDR
25000 JPY2621525.00000 IDR
30000 JPY3145830.00000 IDR