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1EUR10.86531.0508587.51741.43521.669340.948419.0125
1GBP1.1556711.2145101.1471.65871.929311.0960421.9733
1USD0.951650.823384183.28251.365751.588560.9025518.0925
1INR0.01142630.009886640.012007310.0163990.01907440.01083720.217243

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如何將日元兌換成to Indonesian rupiahs

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JPY你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇IDR你要兌換成哪一種目標貨幣。

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日元印尼盾兌換率
100 JPY10485.40000 IDR
1000 JPY104854.00000 IDR
1500 JPY157281.00000 IDR
2000 JPY209708.00000 IDR
3000 JPY314562.00000 IDR
5000 JPY524270.00000 IDR
5400 JPY566211.60000 IDR
10000 JPY1048540.00000 IDR
15000 JPY1572810.00000 IDR
20000 JPY2097080.00000 IDR
25000 JPY2621350.00000 IDR
30000 JPY3145620.00000 IDR
印尼盾日元兌換率
1 IDR0.00954 JPY
5 IDR0.04769 JPY
10 IDR0.09537 JPY
20 IDR0.19074 JPY
50 IDR0.47685 JPY
100 IDR0.95371 JPY
250 IDR2.38427 JPY
500 IDR4.76853 JPY
1000 IDR9.53706 JPY
2000 IDR19.07412 JPY
5000 IDR47.68530 JPY
10000 IDR95.37060 JPY