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1GBP1.1567411.21865101.4621.665831.927631.1041621.835
1USD0.94920.82058183.25791.366951.581780.906117.9174
1INR0.01140090.009855880.012010910.01641830.01899850.01088310.215204

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如何將印尼盾兌換成to Hong Kong dollars

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    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

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    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇IDR你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇HKD你要兌換成哪一種目標貨幣。

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印尼盾港元兌換率
1 IDR0.00050 HKD
5 IDR0.00249 HKD
10 IDR0.00499 HKD
20 IDR0.00998 HKD
50 IDR0.02495 HKD
100 IDR0.04990 HKD
250 IDR0.12474 HKD
500 IDR0.24948 HKD
1000 IDR0.49896 HKD
2000 IDR0.99792 HKD
5000 IDR2.49480 HKD
10000 IDR4.98961 HKD
港元印尼盾兌換率
100 HKD200417.00000 IDR
200 HKD400834.00000 IDR
300 HKD601251.00000 IDR
500 HKD1002085.00000 IDR
1000 HKD2004170.00000 IDR
2000 HKD4008340.00000 IDR
2500 HKD5010425.00000 IDR
3000 HKD6012510.00000 IDR
4000 HKD8016680.00000 IDR
5000 HKD10020850.00000 IDR
10000 HKD20041700.00000 IDR
20000 HKD40083400.00000 IDR