土耳其里拉兑到日元

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如何将土耳其里拉兑换成到日元

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土耳其里拉/日元汇率
1 TRY5.36007 JPY
5 TRY26.80035 JPY
10 TRY53.60070 JPY
20 TRY107.20140 JPY
50 TRY268.00350 JPY
100 TRY536.00700 JPY
250 TRY1340.01750 JPY
500 TRY2680.03500 JPY
1000 TRY5360.07000 JPY
2000 TRY10720.14000 JPY
5000 TRY26800.35000 JPY
10000 TRY53600.70000 JPY
日元/土耳其里拉汇率
100 JPY18.65650 TRY
1000 JPY186.56500 TRY
1500 JPY279.84750 TRY
2000 JPY373.13000 TRY
3000 JPY559.69500 TRY
5000 JPY932.82500 TRY
5400 JPY1007.45100 TRY
10000 JPY1865.65000 TRY
15000 JPY2798.47500 TRY
20000 JPY3731.30000 TRY
25000 JPY4664.12500 TRY
30000 JPY5596.95000 TRY