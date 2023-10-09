罗马尼亚列伊兑到日元

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1GBP1.1580811.2241101.9441.663741.908931.1089822.2985
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罗马尼亚列伊/日元汇率
1 RON31.60860 JPY
5 RON158.04300 JPY
10 RON316.08600 JPY
20 RON632.17200 JPY
50 RON1580.43000 JPY
100 RON3160.86000 JPY
250 RON7902.15000 JPY
500 RON15804.30000 JPY
1000 RON31608.60000 JPY
2000 RON63217.20000 JPY
5000 RON158043.00000 JPY
10000 RON316086.00000 JPY
日元/罗马尼亚列伊汇率
100 JPY3.16370 RON
1000 JPY31.63700 RON
1500 JPY47.45550 RON
2000 JPY63.27400 RON
3000 JPY94.91100 RON
5000 JPY158.18500 RON
5400 JPY170.83980 RON
10000 JPY316.37000 RON
15000 JPY474.55500 RON
20000 JPY632.74000 RON
25000 JPY790.92500 RON
30000 JPY949.11000 RON