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JPY
1 DKK兑JPY过去 30 天过去 90 天
21.895022.6491
21.293720.9051
一般21.684921.6121
更改0.95%-4.01%
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1 DKK 兑 JPY 统计信息

过去 30 天，DKK 兑 JPY 的表现如下：30 天高点为 21.8950，30 天低点为 21.2937。这意味着 30 天平均值为 21.6849。DKK 兑 JPY 的变化为 0.95。

过去 90 天，DKK 兑 JPY 的表现如下：90 天高点为 22.6491，90 天低点为 20.9051。这意味着 90 天平均值为 21.6121。DKK 兑 JPY 的变化为 -4.01。

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 EURUSDSEKGBPPKRAUDNOKINR
1 EUR11.08711.4330.833301.9931.61811.86591.33
1 USD0.92110.5230.766277.951.48910.92184.059
1 SEK0.0870.09510.07326.4130.1411.0387.988
1 GBP1.2011.30513.7311362.6831.94314.25109.684

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丹麦克朗/日元汇率
1 DKK21.73990 JPY
5 DKK108.69950 JPY
10 DKK217.39900 JPY
20 DKK434.79800 JPY
50 DKK1,086.99500 JPY
100 DKK2,173.99000 JPY
250 DKK5,434.97500 JPY
500 DKK10,869.95000 JPY
1000 DKK21,739.90000 JPY
2000 DKK43,479.80000 JPY
5000 DKK108,699.50000 JPY
10000 DKK217,399.00000 JPY
日元/丹麦克朗汇率
100 JPY4.59983 DKK
1000 JPY45.99830 DKK
1500 JPY68.99745 DKK
2000 JPY91.99660 DKK
3000 JPY137.99490 DKK
5000 JPY229.99150 DKK
5400 JPY248.39082 DKK
10000 JPY459.98300 DKK
15000 JPY689.97450 DKK
20000 JPY919.96600 DKK
25000 JPY1,149.95750 DKK
30000 JPY1,379.94900 DKK