Endonezya rupisinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile IDR → NOK çevirin

1.000.000 idr
678,26 nok

1.00000 IDR = 0.00068 NOK

06:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01230.932051.347351.541191.354450.7957037.81865
1 INR0.012046410.01122790.01623070.01856580.01631630.009585370.0941866
1 EUR1.072989.063911.445571.653541.453190.853678.38863
1 SGD0.74219861.61150.69176811.143871.005270.5905695.80298

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Norveç Kronu
1 IDR0.00068 NOK
5 IDR0.00339 NOK
10 IDR0.00678 NOK
20 IDR0.01357 NOK
50 IDR0.03391 NOK
100 IDR0.06783 NOK
250 IDR0.16957 NOK
500 IDR0.33913 NOK
1000 IDR0.67826 NOK
2000 IDR1.35653 NOK
5000 IDR3.39132 NOK
10000 IDR6.78264 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Endonezya Rupisi
1 NOK1474.35000 IDR
5 NOK7371.75000 IDR
10 NOK14743.50000 IDR
20 NOK29487.00000 IDR
50 NOK73717.50000 IDR
100 NOK147435.00000 IDR
250 NOK368587.50000 IDR
500 NOK737175.00000 IDR
1000 NOK1474350.00000 IDR
2000 NOK2948700.00000 IDR
5000 NOK7371750.00000 IDR
10000 NOK14743500.00000 IDR