250 Endonezya rupisinden Norveç kronuna
Reel döviz kuru ile IDR → NOK çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Norveç Kronu / Endonezya Rupisi
|1 NOK
|1444.01000 IDR
|5 NOK
|7220.05000 IDR
|10 NOK
|14440.10000 IDR
|20 NOK
|28880.20000 IDR
|50 NOK
|72200.50000 IDR
|100 NOK
|144401.00000 IDR
|250 NOK
|361002.50000 IDR
|500 NOK
|722005.00000 IDR
|1000 NOK
|1444010.00000 IDR
|2000 NOK
|2888020.00000 IDR
|5000 NOK
|7220050.00000 IDR
|10000 NOK
|14440100.00000 IDR