20 Norveç kronundan Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile NOK → IDR çevirin

20 nok
28880.20 idr

1.00000 NOK = 1444.01000 IDR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

NOK → IDR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 IDR
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Norveç kronundan Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

NOK → USD

NOK → EUR

NOK → INR

NOK → GBP

NOK → SEK

NOK → KRW

NOK → PLN

NOK → DKK

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Endonezya Rupisi
1 NOK1444.01000 IDR
5 NOK7220.05000 IDR
10 NOK14440.10000 IDR
20 NOK28880.20000 IDR
50 NOK72200.50000 IDR
100 NOK144401.00000 IDR
250 NOK361002.50000 IDR
500 NOK722005.00000 IDR
1000 NOK1444010.00000 IDR
2000 NOK2888020.00000 IDR
5000 NOK7220050.00000 IDR
10000 NOK14440100.00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Norveç Kronu
1 IDR0.00069 NOK
5 IDR0.00346 NOK
10 IDR0.00693 NOK
20 IDR0.01385 NOK
50 IDR0.03463 NOK
100 IDR0.06925 NOK
250 IDR0.17313 NOK
500 IDR0.34626 NOK
1000 IDR0.69251 NOK
2000 IDR1.38503 NOK
5000 IDR3.46257 NOK
10000 IDR6.92514 NOK