20 İsveç kronundan Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile SEK → NOK çevirin

20 sek
20,72 nok

1,000kr SEK = 1,036kr NOK

16:59 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SEK → NOK çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

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1 SEK → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,03611,0361
Düşük1,00190,9881
Ortalama1,01671,0087
Değişim2.98%3.06%
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1 SEK → NOK istatistikleri

SEK → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,0361, en düşük 1,0019 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,0167 oldu. SEK → NOK kurundaki değişiklik 2.98 değerindeydi.

SEK → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,0361, en düşük 0,9881 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,0087 oldu. SEK → NOK kurundaki değişiklik 3.06 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURGBPDKKNOKINRCADPLN
1 USD10,9160,7826,83910,95783,7931,3863,931
1 EUR1,09110,8537,46311,95791,4391,5134,29
1 GBP1,2791,17218,74614,014107,1661,7735,028
1 DKK0,1460,1340,11411,60212,2530,2030,575

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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İsveç kronundan Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SEK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SEK → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

İsveç kronu için en iyi döviz çiftleri

SEK → USD

SEK → EUR

SEK → GBP

SEK → DKK

SEK → NOK

SEK → INR

SEK → CAD

SEK → PLN

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları İsveç Kronu / Norveç Kronu
1 SEK1,03608 NOK
5 SEK5,18040 NOK
10 SEK10,36080 NOK
20 SEK20,72160 NOK
50 SEK51,80400 NOK
100 SEK103,60800 NOK
250 SEK259,02000 NOK
500 SEK518,04000 NOK
1000 SEK1.036,08000 NOK
2000 SEK2.072,16000 NOK
5000 SEK5.180,40000 NOK
10000 SEK10.360,80000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / İsveç Kronu
1 NOK0,96518 SEK
5 NOK4,82588 SEK
10 NOK9,65175 SEK
20 NOK19,30350 SEK
50 NOK48,25875 SEK
100 NOK96,51750 SEK
250 NOK241,29375 SEK
500 NOK482,58750 SEK
1000 NOK965,17500 SEK
2000 NOK1.930,35000 SEK
5000 NOK4.825,87500 SEK
10000 NOK9.651,75000 SEK