Pakistan rupisinden Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile PKR → EGP çevirin

1.000 pkr
110,76 egp

1.00000 PKR = 0.11076 EGP

17:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10.929283.01580.7946283.672851.349053.7503530.7372
1 EUR1.07615189.33750.8551753.952541.451784.0359433.0778
1 INR0.01204590.011193510.009572010.04424280.01625050.04517630.370257
1 GBP1.258451.16935104.47114.62211.697714.7196338.6812

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Pakistan rupisinden Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Mısır Lirası
1 PKR0.11076 EGP
5 PKR0.55382 EGP
10 PKR1.10764 EGP
20 PKR2.21528 EGP
50 PKR5.53820 EGP
100 PKR11.07640 EGP
250 PKR27.69100 EGP
500 PKR55.38200 EGP
1000 PKR110.76400 EGP
2000 PKR221.52800 EGP
5000 PKR553.82000 EGP
10000 PKR1107.64000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Pakistan Rupisi
1 EGP9.02818 PKR
5 EGP45.14090 PKR
10 EGP90.28180 PKR
20 EGP180.56360 PKR
50 EGP451.40900 PKR
100 EGP902.81800 PKR
250 EGP2257.04500 PKR
500 EGP4514.09000 PKR
1000 EGP9028.18000 PKR
2000 EGP18056.36000 PKR
5000 EGP45140.90000 PKR
10000 EGP90281.80000 PKR