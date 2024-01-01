250 Mısır lirasından Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile EGP → PKR çevirin

1,000E£ EGP = 5,633₨ PKR

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → PKR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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PKR
1 EGP → PKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,71605,7646
Düşük5,60325,6032
Ortalama5,67485,7173
Değişim-1.43%-1.52%
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1 EGP → PKR istatistikleri

EGP → PKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,7160, en düşük 5,6032 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 5,6748 oldu. EGP → PKR kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

EGP → PKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,7646, en düşük 5,6032 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,7173 oldu. EGP → PKR kurundaki değişiklik -1.52 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - PKR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Pakistan Rupisi
1 EGP5,63280 PKR
5 EGP28,16400 PKR
10 EGP56,32800 PKR
20 EGP112,65600 PKR
50 EGP281,64000 PKR
100 EGP563,28000 PKR
250 EGP1.408,20000 PKR
500 EGP2.816,40000 PKR
1000 EGP5.632,80000 PKR
2000 EGP11.265,60000 PKR
5000 EGP28.164,00000 PKR
10000 EGP56.328,00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Mısır Lirası
1 PKR0,17753 EGP
5 PKR0,88766 EGP
10 PKR1,77532 EGP
20 PKR3,55064 EGP
50 PKR8,87660 EGP
100 PKR17,75320 EGP
250 PKR44,38300 EGP
500 PKR88,76600 EGP
1000 PKR177,53200 EGP
2000 PKR355,06400 EGP
5000 PKR887,66000 EGP
10000 PKR1.775,32000 EGP