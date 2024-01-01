Endonezya rupisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile IDR → PKR çevirin

1.000.000 idr
17.866,10 pkr

1.00000 IDR = 0.01787 PKR

06:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01230.932051.347351.541431.354450.7957037.81865
1 INR0.012046410.01122790.01623070.01856860.01631630.009585370.0941866
1 EUR1.072989.063911.445571.65381.453190.85378.38863
1 SGD0.74219861.61150.69176811.144041.005270.5905695.80298

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Pakistan Rupisi
1 IDR0.01787 PKR
5 IDR0.08933 PKR
10 IDR0.17866 PKR
20 IDR0.35732 PKR
50 IDR0.89331 PKR
100 IDR1.78661 PKR
250 IDR4.46652 PKR
500 IDR8.93305 PKR
1000 IDR17.86610 PKR
2000 IDR35.73220 PKR
5000 IDR89.33050 PKR
10000 IDR178.66100 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Endonezya Rupisi
1 PKR55.97200 IDR
5 PKR279.86000 IDR
10 PKR559.72000 IDR
20 PKR1119.44000 IDR
50 PKR2798.60000 IDR
100 PKR5597.20000 IDR
250 PKR13993.00000 IDR
500 PKR27986.00000 IDR
1000 PKR55972.00000 IDR
2000 PKR111944.00000 IDR
5000 PKR279860.00000 IDR
10000 PKR559720.00000 IDR