5 Endonezya rupisinden Pakistan rupisine
Reel döviz kuru ile IDR → PKR çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Endonezya rupisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Endonezya Rupisi
|1 PKR
|53.70520 IDR
|5 PKR
|268.52600 IDR
|10 PKR
|537.05200 IDR
|20 PKR
|1074.10400 IDR
|50 PKR
|2685.26000 IDR
|100 PKR
|5370.52000 IDR
|250 PKR
|13426.30000 IDR
|500 PKR
|26852.60000 IDR
|1000 PKR
|53705.20000 IDR
|2000 PKR
|107410.40000 IDR
|5000 PKR
|268526.00000 IDR
|10000 PKR
|537052.00000 IDR