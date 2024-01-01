bin Pakistan rupisinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile PKR → IDR çevirin

1,000₨ PKR = 57,02Rp IDR

10:13 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → IDR çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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IDR
1 PKR → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek57,042657,0426
Düşük55,639554,3165
Ortalama56,463855,7064
Değişim2.49%2.97%
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1 PKR → IDR istatistikleri

PKR → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 57,0426, en düşük 55,6395 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 56,4638 oldu. PKR → IDR kurundaki değişiklik 2.49 değerindeydi.

PKR → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 57,0426, en düşük 54,3165 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 55,7064 oldu. PKR → IDR kurundaki değişiklik 2.97 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - IDR tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94784,3950,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,056189,0830,8363,8771,4873,96236,459
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,51114,6361,7784,73743,592

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Endonezya Rupisi
1 PKR57,02460 IDR
5 PKR285,12300 IDR
10 PKR570,24600 IDR
20 PKR1.140,49200 IDR
50 PKR2.851,23000 IDR
100 PKR5.702,46000 IDR
250 PKR14.256,15000 IDR
500 PKR28.512,30000 IDR
1000 PKR57.024,60000 IDR
2000 PKR114.049,20000 IDR
5000 PKR285.123,00000 IDR
10000 PKR570.246,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Pakistan Rupisi
1 IDR0,01754 PKR
5 IDR0,08768 PKR
10 IDR0,17536 PKR
20 IDR0,35073 PKR
50 IDR0,87682 PKR
100 IDR1,75363 PKR
250 IDR4,38408 PKR
500 IDR8,76815 PKR
1000 IDR17,53630 PKR
2000 IDR35,07260 PKR
5000 IDR87,68150 PKR
10000 IDR175,36300 PKR