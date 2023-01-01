10 Endonezya rupisinden Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile IDR → PKR çevirin

10 idr
0,19 pkr

1.00000 IDR = 0.01862 PKR

9:33 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → PKR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 PKR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Endonezya rupisinden Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Pakistan Rupisi
1 IDR0.01862 PKR
5 IDR0.09310 PKR
10 IDR0.18620 PKR
20 IDR0.37240 PKR
50 IDR0.93101 PKR
100 IDR1.86202 PKR
250 IDR4.65505 PKR
500 IDR9.31010 PKR
1000 IDR18.62020 PKR
2000 IDR37.24040 PKR
5000 IDR93.10100 PKR
10000 IDR186.20200 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Endonezya Rupisi
1 PKR53.70520 IDR
5 PKR268.52600 IDR
10 PKR537.05200 IDR
20 PKR1074.10400 IDR
50 PKR2685.26000 IDR
100 PKR5370.52000 IDR
250 PKR13426.30000 IDR
500 PKR26852.60000 IDR
1000 PKR53705.20000 IDR
2000 PKR107410.40000 IDR
5000 PKR268526.00000 IDR
10000 PKR537052.00000 IDR