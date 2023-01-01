روبية إندونيسية إلى روبية باكستانية

تحويل IDR إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠٬٠٠٠ idr
١٩٬٠٣٠٫٩٠ pkr

1.00000 IDR = 0.01903 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:5 UTC
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IDR إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 IDR → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867751.06688.62131.438781.661730.9633518.3084
1GBP1.1524111.22865102.1431.658311.915281.1101721.1019
1USD0.93810.813901183.13441.34971.558850.903617.1749
1INR0.0112840.009790190.012028710.01623520.01875090.01086910.206592

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية إندونيسية إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IDR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IDR الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Pakistani Rupee
1 IDR0.01903 PKR
5 IDR0.09515 PKR
10 IDR0.19031 PKR
20 IDR0.38062 PKR
50 IDR0.95154 PKR
100 IDR1.90309 PKR
250 IDR4.75772 PKR
500 IDR9.51545 PKR
1000 IDR19.03090 PKR
2000 IDR38.06180 PKR
5000 IDR95.15450 PKR
10000 IDR190.30900 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الروبية الإندونيسية
1 PKR52.54610 IDR
5 PKR262.73050 IDR
10 PKR525.46100 IDR
20 PKR1050.92200 IDR
50 PKR2627.30500 IDR
100 PKR5254.61000 IDR
250 PKR13136.52500 IDR
500 PKR26273.05000 IDR
1000 PKR52546.10000 IDR
2000 PKR105092.20000 IDR
5000 PKR262730.50000 IDR
10000 PKR525461.00000 IDR