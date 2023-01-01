ريال برازيلي إلى روبية باكستانية

تحويل BRL إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٦٠٬٠١٢٫٩٠ pkr

1.00000 BRL = 60.01290 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:0 UTC
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BRL إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8641.064288.49361.435711.659570.957818.2163
1GBP1.1574111.2317102.4221.661691.920781.1085621.0835
1USD0.939650.811886183.1551.34911.559450.917.1174
1INR0.01130030.009763530.012025710.01622390.01875360.01082320.205849

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Pakistani Rupee
1 BRL60.01290 PKR
5 BRL300.06450 PKR
10 BRL600.12900 PKR
20 BRL1200.25800 PKR
50 BRL3000.64500 PKR
100 BRL6001.29000 PKR
250 BRL15003.22500 PKR
500 BRL30006.45000 PKR
1000 BRL60012.90000 PKR
2000 BRL120025.80000 PKR
5000 BRL300064.50000 PKR
10000 BRL600129.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الريال البرازيلي
1 PKR0.01666 BRL
5 PKR0.08332 BRL
10 PKR0.16663 BRL
20 PKR0.33326 BRL
50 PKR0.83315 BRL
100 PKR1.66631 BRL
250 PKR4.16578 BRL
500 PKR8.33155 BRL
1000 PKR16.66310 BRL
2000 PKR33.32620 BRL
5000 PKR83.31550 BRL
10000 PKR166.63100 BRL