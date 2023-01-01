100 ريال برازيلي إلى روبية باكستانية

تحويل BRL إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

100 brl
6176.99 pkr

1.00000 BRL = 61.76990 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 17:30 UTC
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BRL إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078589.17311.465631.666670.95418.3902
1GBP1.168511.2602104.1961.712551.947461.1147521.4884
1USD0.92720.793525182.68251.358951.545360.8845517.0516
1INR0.01121410.009597250.012094510.01643580.01869020.01069820.20623

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Pakistani Rupee
1 BRL61.76990 PKR
5 BRL308.84950 PKR
10 BRL617.69900 PKR
20 BRL1235.39800 PKR
50 BRL3088.49500 PKR
100 BRL6176.99000 PKR
250 BRL15442.47500 PKR
500 BRL30884.95000 PKR
1000 BRL61769.90000 PKR
2000 BRL123539.80000 PKR
5000 BRL308849.50000 PKR
10000 BRL617699.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / الريال البرازيلي
1 PKR0.01619 BRL
5 PKR0.08095 BRL
10 PKR0.16189 BRL
20 PKR0.32378 BRL
50 PKR0.80946 BRL
100 PKR1.61891 BRL
250 PKR4.04727 BRL
500 PKR8.09455 BRL
1000 PKR16.18910 BRL
2000 PKR32.37820 BRL
5000 PKR80.94550 BRL
10000 PKR161.89100 BRL