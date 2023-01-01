100 ريال برازيلي إلى روبية باكستانية
تحويل BRL إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية باكستانية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟
قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.
|معدلات التحويل الريال البرازيلي / Pakistani Rupee
|1 BRL
|61.76990 PKR
|5 BRL
|308.84950 PKR
|10 BRL
|617.69900 PKR
|20 BRL
|1235.39800 PKR
|50 BRL
|3088.49500 PKR
|100 BRL
|6176.99000 PKR
|250 BRL
|15442.47500 PKR
|500 BRL
|30884.95000 PKR
|1000 BRL
|61769.90000 PKR
|2000 BRL
|123539.80000 PKR
|5000 BRL
|308849.50000 PKR
|10000 BRL
|617699.00000 PKR