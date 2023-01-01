50 روبية باكستانية إلى ريال برازيلي

تحويل PKR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

٥٠ pkr
٠٫٨٦ brl

1.00000 PKR = 0.01725 BRL

Mid-market exchange rate at 19:08
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أعلى العملات

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1USD10.931883.1080.8082443.6731.365153.751628.4343
1EUR1.0732189.19150.86743.941861.465084.0262230.5157
1INR0.01203250.011211810.009725230.04419550.01642620.04514130.342137
1GBP1.237251.15287102.82514.544421.689034.6416735.1803

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية باكستانية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PKR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PKR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Pakistani rupees

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Pakistani Rupee / الريال البرازيلي
1 PKR0.01725 BRL
5 PKR0.08623 BRL
10 PKR0.17246 BRL
20 PKR0.34491 BRL
50 PKR0.86228 BRL
100 PKR1.72456 BRL
250 PKR4.31140 BRL
500 PKR8.62280 BRL
1000 PKR17.24560 BRL
2000 PKR34.49120 BRL
5000 PKR86.22800 BRL
10000 PKR172.45600 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Pakistani Rupee
1 BRL57.98580 PKR
5 BRL289.92900 PKR
10 BRL579.85800 PKR
20 BRL1159.71600 PKR
50 BRL2899.29000 PKR
100 BRL5798.58000 PKR
250 BRL14496.45000 PKR
500 BRL28992.90000 PKR
1000 BRL57985.80000 PKR
2000 BRL115971.60000 PKR
5000 BRL289929.00000 PKR
10000 BRL579858.00000 PKR