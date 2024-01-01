50 Pakistan rupisinden Brezilya realine

Reel döviz kuru ile PKR → BRL çevirin

1,000₨ PKR = 0,02085R$ BRL

09:19 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → BRL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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BRL
1 PKR → BRLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02110,0211
Düşük0,02040,0195
Ortalama0,02070,0202
Değişim1.82%6.07%
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1 PKR → BRL istatistikleri

PKR → BRL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0211, en düşük 0,0204 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0207 oldu. PKR → BRL kurundaki değişiklik 1.82 değerindeydi.

PKR → BRL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0211, en düşük 0,0195 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0202 oldu. PKR → BRL kurundaki değişiklik 6.07 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - BRL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,3980,7923,6731,413,75434,508
1 EUR1,055189,0690,8363,8761,4883,96136,418
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,54814,6371,784,73943,565

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Brezilya realine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BRL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → BRL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → GBP

PKR → AED

PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Brezilya Reali
1 PKR0,02085 BRL
5 PKR0,10427 BRL
10 PKR0,20854 BRL
20 PKR0,41708 BRL
50 PKR1,04271 BRL
100 PKR2,08541 BRL
250 PKR5,21353 BRL
500 PKR10,42705 BRL
1000 PKR20,85410 BRL
2000 PKR41,70820 BRL
5000 PKR104,27050 BRL
10000 PKR208,54100 BRL
Çevrim kurları Brezilya Reali / Pakistan Rupisi
1 BRL47,95220 PKR
5 BRL239,76100 PKR
10 BRL479,52200 PKR
20 BRL959,04400 PKR
50 BRL2.397,61000 PKR
100 BRL4.795,22000 PKR
250 BRL11.988,05000 PKR
500 BRL23.976,10000 PKR
1000 BRL47.952,20000 PKR
2000 BRL95.904,40000 PKR
5000 BRL239.761,00000 PKR
10000 BRL479.522,00000 PKR