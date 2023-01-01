روبية هندية إلى ريال سعودي

تحويل INR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ inr
٤٥٢٫٣١ sar

1.00000 INR = 0.04523 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 1:9 UTC
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INR إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 INR → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86361.063188.15761.43371.65540.957318.2085
1GBP1.1579411.23105102.0851.660191.916931.108521.0851
1USD0.940650.812315182.9251.34861.557150.900517.1277
1INR0.01134330.009795780.012059110.01626290.01877780.01085920.206544

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية هندية إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار INR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل INR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الروبية الهندية / ريال سعودي
1 INR0.04523 SAR
5 INR0.22616 SAR
10 INR0.45231 SAR
20 INR0.90462 SAR
50 INR2.26156 SAR
100 INR4.52312 SAR
250 INR11.30780 SAR
500 INR22.61560 SAR
1000 INR45.23120 SAR
2000 INR90.46240 SAR
5000 INR226.15600 SAR
10000 INR452.31200 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الروبية الهندية
1 SAR22.10860 INR
5 SAR110.54300 INR
10 SAR221.08600 INR
20 SAR442.17200 INR
50 SAR1105.43000 INR
100 SAR2210.86000 INR
250 SAR5527.15000 INR
500 SAR11054.30000 INR
1000 SAR22108.60000 INR
2000 SAR44217.20000 INR
5000 SAR110543.00000 INR
10000 SAR221086.00000 INR