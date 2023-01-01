ريال برازيلي إلى ريال سعودي

تحويل BRL إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 brl
768.67 sar

1.00000 BRL = 0.76867 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 6:21 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

BRL إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 SAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86391.063988.46861.435631.659360.9575518.2146
1GBP1.1575411.2316102.4141.661921.920921.108421.0857
1USD0.939950.811952183.1551.34941.55970.9000517.1206
1INR0.01130340.009764320.012025710.01622750.01875650.01082380.205888

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / ريال سعودي
1 BRL0.76867 SAR
5 BRL3.84333 SAR
10 BRL7.68667 SAR
20 BRL15.37334 SAR
50 BRL38.43335 SAR
100 BRL76.86670 SAR
250 BRL192.16675 SAR
500 BRL384.33350 SAR
1000 BRL768.66700 SAR
2000 BRL1537.33400 SAR
5000 BRL3843.33500 SAR
10000 BRL7686.67000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الريال البرازيلي
1 SAR1.30095 BRL
5 SAR6.50475 BRL
10 SAR13.00950 BRL
20 SAR26.01900 BRL
50 SAR65.04750 BRL
100 SAR130.09500 BRL
250 SAR325.23750 BRL
500 SAR650.47500 BRL
1000 SAR1300.95000 BRL
2000 SAR2601.90000 BRL
5000 SAR6504.75000 BRL
10000 SAR13009.50000 BRL