فورنت مجري إلى ريال سعودي

تحويل HUF إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

10000 huf
103.18 sar

1.00000 HUF = 0.01032 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 14:33 UTC
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HUF إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HUF → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86811.066988.6891.439141.661450.96318.3106
1GBP1.1519411.229102.1641.65781.913881.1093221.0926
1USD0.93730.81367183.12781.34891.557270.902617.1624
1INR0.01127530.009788180.012029710.01622680.01873340.0108580.206458

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فورنت مجري إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HUF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HUF الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Hungarian Forint / ريال سعودي
2000 HUF20.63620 SAR
5000 HUF51.59050 SAR
10000 HUF103.18100 SAR
15000 HUF154.77150 SAR
20000 HUF206.36200 SAR
30000 HUF309.54300 SAR
40000 HUF412.72400 SAR
50000 HUF515.90500 SAR
60000 HUF619.08600 SAR
100000 HUF1031.81000 SAR
150000 HUF1547.71500 SAR
200000 HUF2063.62000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Hungarian Forint
1 SAR96.91740 HUF
5 SAR484.58700 HUF
10 SAR969.17400 HUF
20 SAR1938.34800 HUF
50 SAR4845.87000 HUF
100 SAR9691.74000 HUF
250 SAR24229.35000 HUF
500 SAR48458.70000 HUF
1000 SAR96917.40000 HUF
2000 SAR193834.80000 HUF
5000 SAR484587.00000 HUF
10000 SAR969174.00000 HUF