رينغيت ماليزي إلى ريال سعودي

تحويل MYR إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ myr
٧٩٩٫٤٧ sar

1.00000 MYR = 0.79947 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 23:1 UTC
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MYR إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MYR → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.066288.631.436971.661910.964618.3649
1GBP1.1527411.229102.1631.656381.915671.1119321.169
1USD0.93790.81367183.1271.347751.558720.904717.2246
1INR0.01128290.009788270.012029810.01621310.01875110.01088330.207208

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل رينغيت ماليزي إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MYR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MYR الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل رينغيت ماليزي / ريال سعودي
1 MYR0.79947 SAR
5 MYR3.99734 SAR
10 MYR7.99467 SAR
20 MYR15.98934 SAR
50 MYR39.97335 SAR
100 MYR79.94670 SAR
250 MYR199.86675 SAR
500 MYR399.73350 SAR
1000 MYR799.46700 SAR
2000 MYR1598.93400 SAR
5000 MYR3997.33500 SAR
10000 MYR7994.67000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / رينغيت ماليزي
1 SAR1.25083 MYR
5 SAR6.25415 MYR
10 SAR12.50830 MYR
20 SAR25.01660 MYR
50 SAR62.54150 MYR
100 SAR125.08300 MYR
250 SAR312.70750 MYR
500 SAR625.41500 MYR
1000 SAR1250.83000 MYR
2000 SAR2501.66000 MYR
5000 SAR6254.15000 MYR
10000 SAR12508.30000 MYR