Malezya ringitinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MYR → SAR çevirin

1.000 myr
784,29 sar

1.00000 MYR = 0.78429 SAR

14:22 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDSGDAUDINREURGBPCADPHP
1 USD11.3461.5352783.03240.928550.7955131.3513555.9657
1 SGD0.74294211.1406261.68830.6898580.591021.0039741.5793
1 AUD0.651350.876717154.08320.604810.5181580.88020236.4533
1 INR0.01204350.01621050.0184910.0111830.009580760.0162750.674022

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Malezya ringitinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Malezya ringiti için en iyi döviz çiftleri

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Arabistan Riyali
1 MYR0.78429 SAR
5 MYR3.92143 SAR
10 MYR7.84285 SAR
20 MYR15.68570 SAR
50 MYR39.21425 SAR
100 MYR78.42850 SAR
250 MYR196.07125 SAR
500 MYR392.14250 SAR
1000 MYR784.28500 SAR
2000 MYR1568.57000 SAR
5000 MYR3921.42500 SAR
10000 MYR7842.85000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Malezya Ringiti
1 SAR1.27505 MYR
5 SAR6.37525 MYR
10 SAR12.75050 MYR
20 SAR25.50100 MYR
50 SAR63.75250 MYR
100 SAR127.50500 MYR
250 SAR318.76250 MYR
500 SAR637.52500 MYR
1000 SAR1275.05000 MYR
2000 SAR2550.10000 MYR
5000 SAR6375.25000 MYR
10000 SAR12750.50000 MYR