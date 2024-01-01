20 Arabistan riyalinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile SAR → MYR çevirin

20 sar
23,92 myr

1,000SR SAR = 1,196RM MYR

09:21 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → MYR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek1,25691,2646
Düşük1,19581,1958
Ortalama1,24481,2523
Değişim-4.86%-5.42%
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1 SAR → MYR istatistikleri

SAR → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 1,2569, en düşük 1,1958 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 1,2448 oldu. SAR → MYR kurundaki değişiklik -4.86 değerindeydi.

SAR → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 1,2646, en düşük 1,1958 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 1,2523 oldu. SAR → MYR kurundaki değişiklik -5.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,747278,91,3880,92457,9941,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,7260,339200,94410,66641,7841,1060,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Malezya Ringiti
1 SAR1,19581 MYR
5 SAR5,97905 MYR
10 SAR11,95810 MYR
20 SAR23,91620 MYR
50 SAR59,79050 MYR
100 SAR119,58100 MYR
250 SAR298,95250 MYR
500 SAR597,90500 MYR
1000 SAR1.195,81000 MYR
2000 SAR2.391,62000 MYR
5000 SAR5.979,05000 MYR
10000 SAR11.958,10000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Arabistan Riyali
1 MYR0,83626 SAR
5 MYR4,18127 SAR
10 MYR8,36255 SAR
20 MYR16,72510 SAR
50 MYR41,81275 SAR
100 MYR83,62550 SAR
250 MYR209,06375 SAR
500 MYR418,12750 SAR
1000 MYR836,25500 SAR
2000 MYR1.672,51000 SAR
5000 MYR4.181,27500 SAR
10000 MYR8.362,55000 SAR