Singapur dolarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile SGD → SAR çevirin

1.000 sgd
2.787,05 sar

1.00000 SGD = 2.78705 SAR

20:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD115633.80.92851.533390.79380883.00597.19364.782
1 IDR0.000063964210.00005938810.00009808170.00005077510.005309390.0004601310.000305876
1 EUR1.0770516838.411.651540.85493589.40157.747875.15045
1 AUD0.6521510195.60.60549610.51768254.13234.691313.11858

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Arabistan Riyali
1 SGD2.78705 SAR
5 SGD13.93525 SAR
10 SGD27.87050 SAR
20 SGD55.74100 SAR
50 SGD139.35250 SAR
100 SGD278.70500 SAR
250 SGD696.76250 SAR
500 SGD1393.52500 SAR
1000 SGD2787.05000 SAR
2000 SGD5574.10000 SAR
5000 SGD13935.25000 SAR
10000 SGD27870.50000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Singapur Doları
1 SAR0.35880 SGD
5 SAR1.79401 SGD
10 SAR3.58803 SGD
20 SAR7.17606 SGD
50 SAR17.94015 SGD
100 SAR35.88030 SGD
250 SAR89.70075 SGD
500 SAR179.40150 SGD
1000 SAR358.80300 SGD
2000 SAR717.60600 SGD
5000 SAR1794.01500 SGD
10000 SAR3588.03000 SGD