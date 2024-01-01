20 Arabistan riyalinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → SGD çevirin

20 sar
7,10 sgd

1,000SR SAR = 0,3548S$ SGD

09:57 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → SGD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36070,3622
Düşük0,35470,3547
Ortalama0,35840,3597
Değişim-1.68%-1.43%
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1 SAR → SGD istatistikleri

SAR → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3607, en düşük 0,3547 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3584 oldu. SAR → SGD kurundaki değişiklik -1.68 değerindeydi.

SAR → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3622, en düşük 0,3547 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3597 oldu. SAR → SGD kurundaki değişiklik -1.43 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,752278,91,3880,92457,9721,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,355200,98710,66641,7771,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

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SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Singapur Doları
1 SAR0,35478 SGD
5 SAR1,77390 SGD
10 SAR3,54779 SGD
20 SAR7,09558 SGD
50 SAR17,73895 SGD
100 SAR35,47790 SGD
250 SAR88,69475 SGD
500 SAR177,38950 SGD
1000 SAR354,77900 SGD
2000 SAR709,55800 SGD
5000 SAR1.773,89500 SGD
10000 SAR3.547,79000 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Arabistan Riyali
1 SGD2,81866 SAR
5 SGD14,09330 SAR
10 SGD28,18660 SAR
20 SGD56,37320 SAR
50 SGD140,93300 SAR
100 SGD281,86600 SAR
250 SGD704,66500 SAR
500 SGD1.409,33000 SAR
1000 SGD2.818,66000 SAR
2000 SGD5.637,32000 SAR
5000 SGD14.093,30000 SAR
10000 SGD28.186,60000 SAR