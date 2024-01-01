Arabistan riyalinden Euroya

Reel döviz kuru ile SAR → EUR çevirin

1.000 sar
247,58 eur

1.00000 SAR = 0.24758 EUR

19:35 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD182.9976278.971.347050.928555.96561.533150.793682
1 INR0.012048513.361180.016230.01118710.6743040.01847230.00956271
1 PKR0.003584610.29751410.004828660.003328330.2006150.005495770.00284505
1 CAD0.74236361.6143207.09710.68928841.54681.138160.5892

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Euro
1 SAR0.24758 EUR
5 SAR1.23789 EUR
10 SAR2.47578 EUR
20 SAR4.95156 EUR
50 SAR12.37890 EUR
100 SAR24.75780 EUR
250 SAR61.89450 EUR
500 SAR123.78900 EUR
1000 SAR247.57800 EUR
2000 SAR495.15600 EUR
5000 SAR1237.89000 EUR
10000 SAR2475.78000 EUR
Çevrim kurları Euro / Arabistan Riyali
1 EUR4.03913 SAR
5 EUR20.19565 SAR
10 EUR40.39130 SAR
20 EUR80.78260 SAR
50 EUR201.95650 SAR
100 EUR403.91300 SAR
250 EUR1009.78250 SAR
500 EUR2019.56500 SAR
1000 EUR4039.13000 SAR
2000 EUR8078.26000 SAR
5000 EUR20195.65000 SAR
10000 EUR40391.30000 SAR