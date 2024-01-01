50 Arabistan riyalinden Euroya

Reel döviz kuru ile SAR → EUR çevirin

50 sar
12,33 eur

1,000SR SAR = 0,2465€ EUR

08:06 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → EUR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,24700,2496
Düşük0,24370,2437
Ortalama0,24550,2466
Değişim-0.21%-0.50%
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1 SAR → EUR istatistikleri

SAR → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2470, en düşük 0,2437 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2455 oldu. SAR → EUR kurundaki değişiklik -0.21 değerindeydi.

SAR → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2496, en düşük 0,2437 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2466 oldu. SAR → EUR kurundaki değişiklik -0.50 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,739278,91,3870,92558,0951,5350,786
1 INR0,01213,3310,0170,0110,6940,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,359201,03110,66741,8751,1060,567

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Euro
1 SAR0,24650 EUR
5 SAR1,23251 EUR
10 SAR2,46501 EUR
20 SAR4,93002 EUR
50 SAR12,32505 EUR
100 SAR24,65010 EUR
250 SAR61,62525 EUR
500 SAR123,25050 EUR
1000 SAR246,50100 EUR
2000 SAR493,00200 EUR
5000 SAR1.232,50500 EUR
10000 SAR2.465,01000 EUR
Çevrim kurları Euro / Arabistan Riyali
1 EUR4,05678 SAR
5 EUR20,28390 SAR
10 EUR40,56780 SAR
20 EUR81,13560 SAR
50 EUR202,83900 SAR
100 EUR405,67800 SAR
250 EUR1.014,19500 SAR
500 EUR2.028,39000 SAR
1000 EUR4.056,78000 SAR
2000 EUR8.113,56000 SAR
5000 EUR20.283,90000 SAR
10000 EUR40.567,80000 SAR