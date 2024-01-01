Endonezya rupisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile IDR → SAR çevirin

1.000.000 idr
240,18 sar

1.00000 IDR = 0.00024 SAR

06:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDINREURSGDAUDCADGBPHKD
1 USD183.01230.932051.347351.541431.354450.7957037.81865
1 INR0.012046410.01122790.01623070.01856860.01631630.009585370.0941866
1 EUR1.072989.063911.445571.65381.453190.85378.38863
1 SGD0.74219861.61150.69176811.144041.005270.5905695.80298

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Endonezya rupisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Endonezya rupisi için en iyi döviz çiftleri

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Arabistan Riyali
1 IDR0.00024 SAR
5 IDR0.00120 SAR
10 IDR0.00240 SAR
20 IDR0.00480 SAR
50 IDR0.01201 SAR
100 IDR0.02402 SAR
250 IDR0.06005 SAR
500 IDR0.12009 SAR
1000 IDR0.24018 SAR
2000 IDR0.48037 SAR
5000 IDR1.20092 SAR
10000 IDR2.40184 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Endonezya Rupisi
1 SAR4163.48000 IDR
5 SAR20817.40000 IDR
10 SAR41634.80000 IDR
20 SAR83269.60000 IDR
50 SAR208174.00000 IDR
100 SAR416348.00000 IDR
250 SAR1040870.00000 IDR
500 SAR2081740.00000 IDR
1000 SAR4163480.00000 IDR
2000 SAR8326960.00000 IDR
5000 SAR20817400.00000 IDR
10000 SAR41634800.00000 IDR