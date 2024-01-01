1 Arabistan riyalinden Endonezya rupisine

Reel döviz kuru ile SAR → IDR çevirin

1 sar
4.316,37 idr

1,000SR SAR = 4.316Rp IDR

08:29 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → IDR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → IDRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4.363,76004.385,0300
Düşük4.292,36004.246,5500
Ortalama4.326,26234.321,3574
Değişim-1.09%0.65%
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1 SAR → IDR istatistikleri

SAR → IDR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4.363,7600, en düşük 4.292,3600 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4.326,2623 oldu. SAR → IDR kurundaki değişiklik -1.09 değerindeydi.

SAR → IDR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4.385,0300, en düşük 4.246,5500 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4.321,3574 oldu. SAR → IDR kurundaki değişiklik 0.65 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,745278,91,3880,92558,0651,5360,786
1 INR0,01213,330,0170,0110,6930,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,35200,98710,66741,8441,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Endonezya rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak IDR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → IDR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Endonezya Rupisi
1 SAR4.316,37000 IDR
5 SAR21.581,85000 IDR
10 SAR43.163,70000 IDR
20 SAR86.327,40000 IDR
50 SAR215.818,50000 IDR
100 SAR431.637,00000 IDR
250 SAR1.079.092,50000 IDR
500 SAR2.158.185,00000 IDR
1000 SAR4.316.370,00000 IDR
2000 SAR8.632.740,00000 IDR
5000 SAR21.581.850,00000 IDR
10000 SAR43.163.700,00000 IDR
Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Arabistan Riyali
1 IDR0,00023 SAR
5 IDR0,00116 SAR
10 IDR0,00232 SAR
20 IDR0,00463 SAR
50 IDR0,01158 SAR
100 IDR0,02317 SAR
250 IDR0,05792 SAR
500 IDR0,11584 SAR
1000 IDR0,23168 SAR
2000 IDR0,46335 SAR
5000 IDR1,15838 SAR
10000 IDR2,31676 SAR