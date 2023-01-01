5 Endonezya rupisinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile IDR → SAR çevirin

5 idr
0,00 sar

1.00000 IDR = 0.00024 SAR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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IDR → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 IDR → 0 SAR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Endonezya rupisinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak IDR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut IDR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Endonezya rupisi

IDR → USD

IDR → INR

IDR → EUR

IDR → SGD

IDR → AUD

IDR → CAD

IDR → GBP

IDR → HKD

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Çevrim kurları Endonezya Rupisi / Arabistan Riyali
1 IDR0.00024 SAR
5 IDR0.00121 SAR
10 IDR0.00243 SAR
20 IDR0.00485 SAR
50 IDR0.01213 SAR
100 IDR0.02427 SAR
250 IDR0.06067 SAR
500 IDR0.12133 SAR
1000 IDR0.24267 SAR
2000 IDR0.48534 SAR
5000 IDR1.21334 SAR
10000 IDR2.42669 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Endonezya Rupisi
1 SAR4120.84000 IDR
5 SAR20604.20000 IDR
10 SAR41208.40000 IDR
20 SAR82416.80000 IDR
50 SAR206042.00000 IDR
100 SAR412084.00000 IDR
250 SAR1030210.00000 IDR
500 SAR2060420.00000 IDR
1000 SAR4120840.00000 IDR
2000 SAR8241680.00000 IDR
5000 SAR20604200.00000 IDR
10000 SAR41208400.00000 IDR