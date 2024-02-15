Yeni Zelanda dolarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile NZD → SAR çevirin

1.000 nzd
2.290,87 sar

1.00000 NZD = 2.29087 SAR

16:09 UTC'deki reel piyasa kuru
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 USDAUDGBPEURINRCADCHFJPY
1 USD11.53610.7948180.9295583.0241.350750.88065150.185
1 AUD0.65110.5174260.60515954.04860.8793380.57330397.7704
1 GBP1.258151.9326411.16947104.4571.699451.1079188.955
1 EUR1.075751.652460.85509189.31311.453070.94735161.57

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Yeni Zelanda dolarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

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Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Arabistan Riyali
1 NZD2.29087 SAR
5 NZD11.45435 SAR
10 NZD22.90870 SAR
20 NZD45.81740 SAR
50 NZD114.54350 SAR
100 NZD229.08700 SAR
250 NZD572.71750 SAR
500 NZD1145.43500 SAR
1000 NZD2290.87000 SAR
2000 NZD4581.74000 SAR
5000 NZD11454.35000 SAR
10000 NZD22908.70000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Yeni Zelanda Doları
1 SAR0.43651 NZD
5 SAR2.18257 NZD
10 SAR4.36515 NZD
20 SAR8.73030 NZD
50 SAR21.82575 NZD
100 SAR43.65150 NZD
250 SAR109.12875 NZD
500 SAR218.25750 NZD
1000 SAR436.51500 NZD
2000 SAR873.03000 NZD
5000 SAR2182.57500 NZD
10000 SAR4365.15000 NZD