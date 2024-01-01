10 bin Arabistan riyalinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile SAR → NZD çevirin

10.000 sar
4.480,47 nzd

1,000SR SAR = 0,4480$ NZD

09:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

SAR → NZD çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 SAR → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,45370,4537
Düşük0,43380,4303
Ortalama0,44240,4385
Değişim2.65%1.01%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 SAR → NZD istatistikleri

SAR → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4537, en düşük 0,4338 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4424 oldu. SAR → NZD kurundaki değişiklik 2.65 değerindeydi.

SAR → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4537, en düşük 0,4303 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4385 oldu. SAR → NZD kurundaki değişiklik 1.01 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,756278,91,3880,92457,9851,5360,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,349200,95810,66641,7811,1070,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Arabistan riyalinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Yeni Zelanda Doları
1 SAR0,44805 NZD
5 SAR2,24023 NZD
10 SAR4,48047 NZD
20 SAR8,96094 NZD
50 SAR22,40235 NZD
100 SAR44,80470 NZD
250 SAR112,01175 NZD
500 SAR224,02350 NZD
1000 SAR448,04700 NZD
2000 SAR896,09400 NZD
5000 SAR2.240,23500 NZD
10000 SAR4.480,47000 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Arabistan Riyali
1 NZD2,23191 SAR
5 NZD11,15955 SAR
10 NZD22,31910 SAR
20 NZD44,63820 SAR
50 NZD111,59550 SAR
100 NZD223,19100 SAR
250 NZD557,97750 SAR
500 NZD1.115,95500 SAR
1000 NZD2.231,91000 SAR
2000 NZD4.463,82000 SAR
5000 NZD11.159,55000 SAR
10000 NZD22.319,10000 SAR