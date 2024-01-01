Türk lirasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile TRY → SAR çevirin

1.000 try
121,74 sar

1.00000 TRY = 0.12174 SAR

23:29 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10.9280.79343278.9783.00621.34613.6728530.8977
1 EUR1.0775510.85499300.60489.44331.450493.9576833.2938
1 GBP1.260351.16961351.6104.6171.696564.6290838.9419
1 PKR0.003584610.003326630.0028441410.2975450.004825250.01316580.110756

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Türk lirasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

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TRY → EGP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Arabistan Riyali
1 TRY0.12174 SAR
5 TRY0.60871 SAR
10 TRY1.21742 SAR
20 TRY2.43484 SAR
50 TRY6.08710 SAR
100 TRY12.17420 SAR
250 TRY30.43550 SAR
500 TRY60.87100 SAR
1000 TRY121.74200 SAR
2000 TRY243.48400 SAR
5000 TRY608.71000 SAR
10000 TRY1217.42000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Türk Lirası
1 SAR8.21412 TRY
5 SAR41.07060 TRY
10 SAR82.14120 TRY
20 SAR164.28240 TRY
50 SAR410.70600 TRY
100 SAR821.41200 TRY
250 SAR2053.53000 TRY
500 SAR4107.06000 TRY
1000 SAR8214.12000 TRY
2000 SAR16428.24000 TRY
5000 SAR41070.60000 TRY
10000 SAR82141.20000 TRY