20 Arabistan riyalinden Türk lirasına

Reel döviz kuru ile SAR → TRY çevirin

20 sar
176,68 try

1,000SR SAR = 8,834TL TRY

10:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SAR → TRY çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SAR → TRYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek8,84338,8433
Düşük8,67948,5769
Ortalama8,78218,6934
Değişim1.78%2.44%
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1 SAR → TRY istatistikleri

SAR → TRY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 8,8433, en düşük 8,6794 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 8,7821 oldu. SAR → TRY kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.

SAR → TRY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 8,8433, en düşük 8,5769 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 8,6934 oldu. SAR → TRY kurundaki değişiklik 2.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDINRPKRCADEURPHPAUDGBP
1 USD183,749278,91,3880,92457,9531,5370,785
1 INR0,01213,330,0170,0110,6920,0180,009
1 PKR0,0040,310,0050,0030,2080,0060,003
1 CAD0,72160,349200,97310,66641,761,1080,566

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Arabistan riyalinden Türk lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TRY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SAR → TRY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Suudi Arabistan riyali için en iyi döviz çiftleri

SAR → USD

SAR → INR

SAR → PKR

SAR → CAD

SAR → EUR

SAR → PHP

SAR → AUD

SAR → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Türk Lirası
1 SAR8,83400 TRY
5 SAR44,17000 TRY
10 SAR88,34000 TRY
20 SAR176,68000 TRY
50 SAR441,70000 TRY
100 SAR883,40000 TRY
250 SAR2.208,50000 TRY
500 SAR4.417,00000 TRY
1000 SAR8.834,00000 TRY
2000 SAR17.668,00000 TRY
5000 SAR44.170,00000 TRY
10000 SAR88.340,00000 TRY
Çevrim kurları Türk Lirası / Arabistan Riyali
1 TRY0,11320 SAR
5 TRY0,56600 SAR
10 TRY1,13199 SAR
20 TRY2,26398 SAR
50 TRY5,65995 SAR
100 TRY11,31990 SAR
250 TRY28,29975 SAR
500 TRY56,59950 SAR
1000 TRY113,19900 SAR
2000 TRY226,39800 SAR
5000 TRY565,99500 SAR
10000 TRY1.131,99000 SAR