10 bin Türk lirasından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile TRY → SAR çevirin

10.000 try
1.159,28 sar

1,000 TRY = 0,1159 SAR

02:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 USDEURGBPPKRINRCADAEDEGP
1 USD10,9390,803277,883,4541,3763,67247,534
1 EUR1,06510,855295,87188,8831,4663,91150,626
1 GBP1,2461,171346,097103,9711,7144,57559,22
1 PKR0,0040,0030,00310,30,0050,0130,171

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Türk lirasından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak TRY ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut TRY → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Türk lirası için en iyi döviz çiftleri

TRY → USD

TRY → EUR

TRY → GBP

TRY → PKR

TRY → INR

TRY → CAD

TRY → AED

TRY → EGP

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Türk Lirası / Arabistan Riyali
1 TRY0,11593 SAR
5 TRY0,57964 SAR
10 TRY1,15928 SAR
20 TRY2,31856 SAR
50 TRY5,79640 SAR
100 TRY11,59280 SAR
250 TRY28,98200 SAR
500 TRY57,96400 SAR
1000 TRY115,92800 SAR
2000 TRY231,85600 SAR
5000 TRY579,64000 SAR
10000 TRY1.159,28000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Türk Lirası
1 SAR8,62601 TRY
5 SAR43,13005 TRY
10 SAR86,26010 TRY
20 SAR172,52020 TRY
50 SAR431,30050 TRY
100 SAR862,60100 TRY
250 SAR2.156,50250 TRY
500 SAR4.313,00500 TRY
1000 SAR8.626,01000 TRY
2000 SAR17.252,02000 TRY
5000 SAR43.130,05000 TRY
10000 SAR86.260,10000 TRY