1 Malezya ringitinden Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile MYR → SAR çevirin

1 myr
0.80 sar

1.00000 MYR = 0.79878 SAR

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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MYR → SAR çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MYR → 0 SAR
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Malezya ringitinden Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Malezya ringiti

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

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plane
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Arabistan Riyali
1 MYR0.79878 SAR
5 MYR3.99388 SAR
10 MYR7.98775 SAR
20 MYR15.97550 SAR
50 MYR39.93875 SAR
100 MYR79.87750 SAR
250 MYR199.69375 SAR
500 MYR399.38750 SAR
1000 MYR798.77500 SAR
2000 MYR1597.55000 SAR
5000 MYR3993.87500 SAR
10000 MYR7987.75000 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Malezya Ringiti
1 SAR1.25192 MYR
5 SAR6.25960 MYR
10 SAR12.51920 MYR
20 SAR25.03840 MYR
50 SAR62.59600 MYR
100 SAR125.19200 MYR
250 SAR312.98000 MYR
500 SAR625.96000 MYR
1000 SAR1251.92000 MYR
2000 SAR2503.84000 MYR
5000 SAR6259.60000 MYR
10000 SAR12519.20000 MYR