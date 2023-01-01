فرنك سويسري إلى ريال سعودي

تحويل CHF إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 chf
4168.95 sar

1.00000 CHF = 4.16895 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 2:19 UTC
تتبع سعر الصرف
50+ currencies in one account

CHF إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CHF → 0 SAR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.863451.063988.22391.434941.657420.957218.2231
1GBP1.1581411.23215102.1761.661861.919541.1085821.105
1USD0.939950.811589182.9251.348751.557880.899717.1286
1INR0.01133480.009787030.012059110.01626470.01878660.01084960.206555

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك سويسري إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CHF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CHF الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الفرنك السويسري

CHF إلى USD

CHF إلى EUR

CHF إلى GBP

CHF إلى INR

CHF إلى CAD

CHF إلى AUD

CHF إلى JPY

CHF إلى NZD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الفرنك السويسري / ريال سعودي
1 CHF4.16895 SAR
5 CHF20.84475 SAR
10 CHF41.68950 SAR
20 CHF83.37900 SAR
50 CHF208.44750 SAR
100 CHF416.89500 SAR
250 CHF1042.23750 SAR
500 CHF2084.47500 SAR
1000 CHF4168.95000 SAR
2000 CHF8337.90000 SAR
5000 CHF20844.75000 SAR
10000 CHF41689.50000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / الفرنك السويسري
1 SAR0.23987 CHF
5 SAR1.19935 CHF
10 SAR2.39869 CHF
20 SAR4.79738 CHF
50 SAR11.99345 CHF
100 SAR23.98690 CHF
250 SAR59.96725 CHF
500 SAR119.93450 CHF
1000 SAR239.86900 CHF
2000 SAR479.73800 CHF
5000 SAR1199.34500 CHF
10000 SAR2398.69000 CHF