يوان صيني إلى ريال سعودي

تحويل CNY إلى SAR بسعر الصرف الحقيقي

1000 cny
513.62 sar

1.00000 CNY = 0.51362 SAR

متوسط سعر صرف السوق عند 8:7 UTC
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CNY إلى SAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 CNY → 0 SAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86541.065888.59751.437551.662460.964518.2064
1GBP1.1555411.2316102.381.661181.921071.1145121.0387
1USD0.938250.811952183.12771.34881.559820.90517.0824
1INR0.0112870.009767530.012029710.01622560.01876410.01088690.205496

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل يوان صيني إلى ريال سعودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CNY في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CNY الحالي إلى SAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Chinese Yuan RMB / ريال سعودي
1 CNY0.51362 SAR
5 CNY2.56811 SAR
10 CNY5.13621 SAR
20 CNY10.27242 SAR
50 CNY25.68105 SAR
100 CNY51.36210 SAR
250 CNY128.40525 SAR
500 CNY256.81050 SAR
1000 CNY513.62100 SAR
2000 CNY1027.24200 SAR
5000 CNY2568.10500 SAR
10000 CNY5136.21000 SAR
معدلات التحويل ريال سعودي / Chinese Yuan RMB
1 SAR1.94696 CNY
5 SAR9.73480 CNY
10 SAR19.46960 CNY
20 SAR38.93920 CNY
50 SAR97.34800 CNY
100 SAR194.69600 CNY
250 SAR486.74000 CNY
500 SAR973.48000 CNY
1000 SAR1946.96000 CNY
2000 SAR3893.92000 CNY
5000 SAR9734.80000 CNY
10000 SAR19469.60000 CNY